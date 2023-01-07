Фонд госимущества за первую неделю нового года провел 20 аукционов на 6,5 миллионов гривен

В первую неделю 2023 Фонд государственного имущества Украины провел 20 аукционов по продаже или аренде ряда объектов, общая сумма предложений составила 6,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

Среди 20 аукционов, 8 – по продаже имущества и 12 арендных аукционов. В частности, по его словам, среди объектов, выставленных на продажу, был лагерь отдыха в Одесской области, цена которого выросла почти в 2,5 раза - до 2,6 млн грн, здание в Закарпатской области (цена выросла в 135 раз), а также несколько небольших помещений во Львовской, Киевской и других областях.

«В общей сложности за 4 месяца рестарта малой приватизации, с сентября по декабрь, в торгах приняли участие почти тысяча участников – 973... В целом Фонд госимущества реализовал имущества на 2 млрд грн. Это достаточно много», – сказал чиновник.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Артем Черноморов заявлял, что работа на тот момент главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко по вопросу управления аграрными предприятиями, которые были переданы Кабмином в ФГУ, заключается в хаотическом назначении новых руководителей под уборку урожая.

После этого народные депутаты Верховной Рады 318 голосами поддержали обращение николаевского нардепа Артема Черноморова и сняли с поста руководителя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.