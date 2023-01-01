«Зерновым коридором» из Украины уже вышли 626 судов, – СМИ

«Зерновым коридором» с начала августа 2022 по 5 января 2023 прошло 626 судов, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Как пишет турецкое агентство «Анадола», это позволило экспортировать из портов Украины 16,8 млн тонн агропродукции, что внесло весомый вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

Кирищчи напомнил, что в первые месяцы войны в Украине стоимость тонны пшеницы на мировых рынках подскочила до рекордных 440 долларов, однако сегодня эта цифра снизилась до 320 долларов за тонну или меньше.

«Разница в 120 долларов – это та польза, которую получили люди во всем мире», – подчеркнул турецкий чиновник.

В частности 54% агропродукции, транспортируемой «зерновым коридором», поступило в порты европейских государств, 28% – в азиатские страны, 12% – в страны Африки, а 6% – в страны Ближнего Востока.