Работодателям за трудоустройство ВПЛ увеличат размер компенсации от государства

Правительство в 2022 году выплатило около 53,5 миллиарда гривен украинцам, которые были вынуждены изменить свое местожительство из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, в 2022 году 1,8 миллиона украинцев получили помощь от государства как переселенцы. Он отметил, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. Кроме этого, в 2023 году начисление помощи переселенцам было продлено автоматически.

«Важной составляющей поддержки ВПЛ компенсации работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили около 199 млн грн»,- сказал Шмыгаль.

Премьер рассказал, что правительство работает над решением о повышении суммы компенсации для работодателей, трудоустроивших ВПЛ.