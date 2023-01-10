Работодателям за трудоустройство ВПЛ увеличат размер компенсации от государства

Правительство в 2022 году выплатило около 53,5 миллиарда гривен украинцам, которые были вынуждены изменить свое местожительство из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, в 2022 году 1,8 миллиона украинцев получили помощь от государства как переселенцы. Он отметил, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. Кроме этого, в 2023 году начисление помощи переселенцам было продлено автоматически.
«Важной составляющей поддержки ВПЛ компенсации работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили около 199 млн грн»,- сказал Шмыгаль.
Премьер рассказал, что правительство работает над решением о повышении суммы компенсации для работодателей, трудоустроивших ВПЛ.
« Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации возрастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенные лица», - заявил он.