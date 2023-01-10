В 2022 году рынок электромобилей вырос на 45%

В декабре украинцы приобрели более 2,3 тысяч новых и подержанных электромобили. Это на 32,9% больше, чем в декабре 2021 года и на 6,4% больше, чем в ноябре-2022.

Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Всего в течение 2022 года украинцы приобрели 22,5 тысяч автомобилей с электрическим двигателем. Это на 45,3% больше, чем в 2021 году и в целом рекордный показатель продаж электромобилей на украинском авторынке. Таким образом, несмотря на террористические атаки России на энергетическую инфраструктуру, украинцы продолжают покупать электрический транспорт.

Большинство из электромобилей (49,2% , 11,1 тыс.), приобретенных в 2022 году, привезли подержанными из-за границы; еще 40,8% (9,2 тыс.) приобрели на внутреннем рынке . Лишь 10% (2,3 тыс.) электромобилей купили новыми.

При этом доля новых электрических автомобилей растет четвертый месяц подряд, а в декабре она зафиксирована на максимальном уровне: 14,2% . В этом же месяце установлен еще один рекорд, количественный: 324 новых электрических автомобиля впервые получили украинские номерные знаки. Это рекордный показатель продаж новых электромобилей.