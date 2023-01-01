Новая почта откроет отделения в Румынии, Германии и странах Балтии

Новая почта планирует до конца года значительно увеличить свое присутствие на европейском рынке.

Об этом LIGA.net рассказала директор Новой почты по управлению репутацией Елена Плахова.

«В этом году планируем выйти на рынок Румынии, Германии и стран Балтии», - рассказала она.

По ее словам, продление инвестиций будет стратегическим вектором компании в 2023 году.

Новая почта собирается возобновить ранее замороженные проекты, такие как строительство двух сортировочных центров в Одессе и Киеве и запустить их в работу до конца года.

Также компания продолжает работу над запуском своей авиакомпании SuperNova и планирует расширить географию работы сервиса NPShopping.