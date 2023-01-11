В Минэкономики заявили, что Украине удалось увеличить экспорт в ЕС во время войны

Согласно методологии торгового баланса, экспорт товаров в страны ЕС по итогам 2022 года вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики .

«Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и соответственно будет меньше зависеть от морского экспорта даже после разблокирования и возвращения всех портов. И, безусловно, это важно, учитывая дальнейшую экономическую интеграцию на рынки ЕС, привлечение Украины к европейским цепочкам добавленной стоимости», - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как отметили в пресс-службе, рост экспорта в ЕС стал возможным, в частности, открытием, европейских рынков для украинских товаров (временная, сроком на год либерализация торговли, экономический «безвиз»), инициатива ЕС «Пути солидарности», «таможенный безвиз», «транспортный безвоз» и т.д.

В Минэкономики считают, что динамика показателей внешней торговли Украины в 2023 году будет формироваться в направлении постепенного восторга потерь, понесенных в 2022 году.

«Бюджет на 2023 год предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2%. Это с учетом сложившейся в производственном комплексе ситуации с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенному расширению внутреннего спроса, спросу на IT-услуги в мире и т.д.», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Шмигаль заявил, что украинская экономика адаптировалась к войне и готова к новым вызовам.