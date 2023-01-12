Китай стал закупать австралийский уголь вместо некачественного российского

Китай снимает неофициальный запрет на импорт угля из Австралии – им планируют заменить менее качественное сырье из россии, Индонезии и Монголии.

Об этом пишет Лига.net.

В Китае выросли потребности в энергоснабжении из-за ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Поэтому страна решила снова обратиться в Австралию, у которой раньше купила более 30 млн. тонн коксующегося угля и почти 50 млн. тонн энергетического угля. Закупать австралийский уголь будут три коммунальных предприятия и один крупный производитель, но другие компании тоже ожидают получения разрешения на импорт.

На время запрета на импорт австралийского угля китайские компании обращались за сырьем в Индонезию, Монголию и россию, но ни одна из предложенных марок не могла сравниться по качеству с углем из Австралии.

Напомним, что ранее ЕС ввел санкции о запрете на импорт российского угля.