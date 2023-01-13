В Швеции нашли большое месторождение редкоземельных металлов, которое может стать «сокровищем» в современном мире

На севере Швеции неподалеку от города Кирн нашли крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов.

Об этом сообщает Лига.net.

Редкоземельные элементы используются во многих высокотехнологичных производственных процессах. Они необходимы для производства электромобилей, ветряных турбин, портативной электроники, микрофонов и динамиков.

– Это самое известное месторождение редкоземельных элементов в нашей части мира, – заявил Ян Мострем, президент и генеральный директор государственной горнодобывающей компании LKAB.

Обнаруженные в Швеции залежи превышают 1 миллион тонн. Чтобы полностью исследовать новое месторождение и оценить условия его разработки, может потребоваться много лет. В LKAB считают, что фактическая добыча и поставка сырья на рынок может начаться не ранее чем через 10-15 лет.

Редкоземельные элементы входят в список критического сырья, которое не добывается в Европе. Сейчас на этом рынке доминирует Китай. В последнее время все больше европейских политиков говорят о необходимости сократить зависимость от Китая.