НБУ прогнозирует уменьшение инфляции, однако остается много рисков

Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой. Кроме того, риски для инфляционных процессов и ухудшения ожиданий остаются значительными, в частности из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны России и вызванного ими дефицита электроэнергии.

В декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составила 26,6%. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%.

Обработанные продовольственные товары подорожали за год на 29,3%. Сырые продукты в 2022 году подорожали на 41,6%. Цены на непродовольственные товары в 2022 году выросли на 21,3%. Темпы роста стоимости услуг по итогам 2022 составили 14,8%. Административно-регулируемые цены за прошедший год выросли на 15,3%. Темпы роста цен на горючее по итогам 2022 года составили 69,4%.