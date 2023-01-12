Верховная Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса. Законопроект запрещает игорному бизнесу работать по упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает Бабель.

За соответствующий документ проголосовали 303 нардепа. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и запрещает находиться в упрощенной системе налогообложения тем компаниям, которые работают в сфере игорного бизнеса. Документ вступит в силу сразу же после его подписания Президентом и публикации.

Верховная Рада еще 15 марта 2022 ввела на период военного положения упрощенную систему налогообложения. Это значит, что платить единый налог могли не только физлица-предприниматели, но и крупные компании. Однако впоследствии общественность начала критиковать, что на упрощенную систему налогообложения перешел игорный бизнес. Поэтому в бюджет поступало значительно меньше средств.