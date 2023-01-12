Платформа United24 направит средства на восстановление разрушенного жилья – уже собрали полмиллиарда гривен

Сегодня состоялось открытие нового направления в государственной благотворительной платформе United24. Это направление – восстановление Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– То есть это генерация средств для восстановления, в частности, жилья для украинцев на территориях, пострадавших от российских ударов и оккупации. По состоянию на этот день только через United24 собрано уже около полумиллиарда гривен от более ста стран – для восстановления жилья. Это ощутимая помощь и местным общинам, и государству.