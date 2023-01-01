Саркози в 2019 году получил €300 тысяч – СМИ считают, что это была плата за его выступление в Москве, где он хвалил россию и путина

Бывший президент Франции Николя Саркози мог получить 300 тысяч евро в связи с участием в приеме Российского фонда прямых инвестиций пять лет назад.

Об этом заявило издание Médiapart на основании полученных банковских документов, информацию распространили еще ряд изданий, пишет «Европейская правда».

Журналисты выяснили, что Саркози получил два перевода на общую сумму 300 тысяч евро за несколько месяцев до и после выступления в 2018 году на новогоднем приеме фонда, где одобрительно высказывался о россии и владимире путине.

Среди прочего он сказал, что «Россия вновь стала крупным геополитическим игроком, это ее место, ее историческая роль, ее назначение». Саркози также заявил, что «всегда был другом Путина» и что «с ним можно говорить, даже если есть разногласия в позициях».

Как пишет Mediapart, в октябре 2018 года Саркози получил на свой счет во Франции 200 тысяч евро, а в феврале 2019 года - еще 100 тысяч. Деньги поступили от малоизвестной фирмы RS Capital Limited. Журналисты выяснили, что Российский фонд прямых инвестиций имеет дочернюю компанию с таким названием, зарегистрированную в ОАЭ.

Николя Саркози отказался комментировать эти переводы.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций Médiapart заявили, что «никаких выплат господину Саркози в связи с его участием в мероприятиях РФПИ, не было», а на вопрос о том, перевел ли это фонд Саркози 300 тысяч евро, не ответили.

Напомним, в марте 2021 года бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Год с этого срока должен провести Саркози в тюрьме, еще два года назначены условно.

В сентябре того же года он был признан виновным в деле о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года и осужден на один год.