Во Львове за год аренда жилья выросла вдвое, а в Николаеве почти не изменилась

Стоимость аренды однокомнатной квартиры за 2022 год в Украине выросла на 32,7% – с 4294 до 5699 грн.

Об этом сообщает Госстат.

Самая дорогая аренда жилья оказалась во Львовской области, подорожала в 2,1 раза – до 10 977 грн.

На втором месте – Закарпатская область, там за однокомнатную квартиру пришлось платить почти вдвое дороже по сравнению с 2021 годом – 8706 грн.

В Киеве аренда подешевела на 10,3% – до 7637 грн. Город опустился на третье место по цене.

В то же время цены упали в Харьковской (на 30,9% – до 3430 грн), Одесской (на 9,5% – до 4600 грн) и Запорожской (на 2,2% – до 2931 грн) областях.

В Николаевской области цена почти не изменилась и составляет 3373 гривны.