Украина рассчитывает, что Япония станет лидером в восстановлении страны после войны

Япония, которая в 2023 году председательствует в «Группе Семи», может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью «Голосу Америки».

Он напомнил, что Япония уже предоставила Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, и отметил, что восходящая страна играет ключевую роль в МВФ, Всемирном банке и международных финансовых институциях, а также Токио концентрируется на гуманитарном аспекте.

«Япония любит работать через международные организации и значительную часть помощи предоставили через структуры ООН. С последнего – 95 миллионов на программу развития ООН для восстановления уничтоженной инфраструктуры на освобожденных территориях. Япония также активно участвует в инициативе президента Украины Grain for Peace и профинансировала 14 миллионов поставок украинского зерна в Африку», - сказал посол.

Корсунский добавил, что Япония в этом году председательствует в «Группе Семи», и «мы рассчитываем, что Япония станет лидером по формированию фонда восстановления Украины, который уже создан Всемирным банком, и где, я думаю, Япония играет ключевую роль».

По словам посла, во всех крупнейших компаниях Японии созданы специальные рабочие группы и подразделения, занимающиеся изучением вопроса обновления Украины.

«А Япония – это скоростные поезда, это мосты, путепроводы, инфраструктура, сверхсовременное производство автомобилей и металлургия. Я верю в то, что именно по таким масштабным проектам Япония будет играть ключевую роль», – сказал дипломат.

Напомним, Шуляк заявила, что не все населенные пункты удастся отстроить: «Некоторые разрушены до основания».