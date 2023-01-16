В США неизвестный выиграл в лотерею джекпот в $1,35 миллиарда

В американском штате Мэн неизвестный выиграл джекпот в лотерее Mega Millions – $1,35 миллиарда.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Associated Press.

Выигрышный билет купили на заправке в Ливане. Это город на юге штата Мэн, где проживают более 6500 человек. Имя победителя пока неизвестно.

– Сегодня утром на заправке нашего маленького городка изрядный переполох, я вам скажу, – отметил владелец заправки Фред Котро.

Этот джекпот стал вторым по размеру в истории Mega Millions и четвёртым случаем, когда игрок выиграл миллиард долларов.

Победитель лотереи может выбрать один из двух способов получения выигрыша: разовый платеж (будет гораздо меньшая сумма – $724,6 миллиона) или все $1,35 миллиарда в виде серии платежей, которые будут начислены в течение 29 лет.