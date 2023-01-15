Отключения электроэнергии продолжатся и после отопительного сезона, - ДТЭК

Окончание отопительного сезона не приведет к существенному улучшению ситуации с отключениями электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По словам Сахарука, объем генерации в Украине весной принципиально не возрастет. Сейчас пройден, так сказать, "экватор" отопительного сезона и впереди еще примерно 90 дней переменчивой погоды.

– Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится, поскольку, с одной стороны, будет уменьшение потребления, потому что станет теплее, но, с другой стороны, начнутся плановые ремонтные работы, которые зимой не проводятся. И это значит, что принципиально объем генерации в Украине не увеличится, – отметил представитель ДТЭК.

Он отметил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждого обстрела становится все сложнее.

– Поэтому ждать, что придет апрель и все будет на 100% красиво, нельзя. Мы же понимаем, что после каждого обстрела все труднее и труднее восстанавливать объекты энергетики, потому что они становятся все более уязвимыми, - подчеркнул Сахарук.

По его словам, в результате последних обстрелов пострадало именно оборудование, которое выдает энергию в сеть.

- Сейчас мы осуществляем первый осмотр случившегося, планируем ремонтные работы, но, к сожалению, не все возможно восстановить, кое-что нужно будет восстанавливать заново, - уточнил Сахарук.

От западных партнеров уже поступает устанавливаемое энергетическое оборудование, но требуется время.