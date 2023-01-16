Украина получит от ЕС €18 миллиардов помощи – первый транш ожидается на этой неделе

Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании по предоставлению 18 миллиардов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

« На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 миллиарда. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства. Благодарны европейским партнерам за последовательную поддержку», - написал он.