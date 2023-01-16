Индия собирается покупать нефть у россии за рупии

Индия надеется, что торговля рупиями с россией в будущем оживится после того, как обе стороны недавно обсудили упрощение торговли в местных валютах, заявил секретарь министерства торговли Сатья Шринивас.

Об этом сообщает Reuters.

Индия изучает механизм торговых расчетов в рупиях с россией после того, как москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, но страны еще не формализовали правила.

Нью-Дели стал крупнейшим покупателем нефти москвы после Китая, покупая российскую нефть со скидкой значительно ниже предельной цены в 60 долларов, согласованную западными странами, а также пытаясь закрыть растущий торговый дефицит из россии.

Индия стремится увеличить экспорт электронных товаров в россию, заявил журналистам Шринивас. По его словам, две страны взаимодействуют «на всех уровнях» для решения вопросов, связанных с торговыми барьерами и механизмом платежей.

Он добавил, что россия, Шри-Ланка, Маврикий и Бангладеш – это страны, заинтересованные в торговле рупиями с Индией.

Напомним, директор путин запретил продавать нефть странам, установившим предельную цену на нее.