По меньшей мере четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть марки Urals в Китай, поскольку россия ищет суда для экспорта.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Китай – крупнейший в мире импортер нефти – продолжает покупать российскую нефть, несмотря на западные санкции. Источники издания сообщили, что пятый супертанкер, или очень крупный нефтяной танкер, доставлял нефть в Индию, которая, как и Китай, продолжает покупать продающуюся со скидкой российскую нефть, поскольку многие западные покупатели обращаются к другим поставщикам. По данным сервиса Eikon, все пять поставок были запланированы в период с 22 декабря по 23 января.

россия отправляет Urals из своих западных портов для перевалки на супертанкеры Lauren II, Monica S, Catalina 7 и Natalina 7, все направляющиеся в Китай, в то время как Sao Paulo уже приближается к Индии.

Поскольку США и их союзники пытались подавить энергетические доходы москвы, чтобы ограничить ее способность финансировать войну в Украине, россия быстро переориентировала экспорт нефти из Европы в основном в Азию. Более длительные рейсы, большие скидки и рекордно высокие фрахтовые ставки "съели" прибыль, но использование супертанкеров на азиатских маршрутах теперь может сократить расходы на доставку.