На «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили должникам о возможности заключать договоры реструктуризации

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напоминает потребителям о возможности заключения договора реструктуризации задолженности, чтобы не накапливать долги за прошлые отопительные периоды и текущий.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
Преимущества договора реструктуризации:
- поэтапная оплата задолженности за тепло;
- определена сумма ежемесячного платежа;
– индивидуальный подход и выгодные условия.
Получить консультацию специалистов отдела по работе с задолженностью можно по телефонам:
+380992135950;
+380504908960;
+380675175376.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи.