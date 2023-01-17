На «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили должникам о возможности заключать договоры реструктуризации

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17.01.2023 10:32

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напоминает потребителям о возможности заключения договора реструктуризации задолженности, чтобы не накапливать долги за прошлые отопительные периоды и текущий.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

Преимущества договора реструктуризации:

- поэтапная оплата задолженности за тепло;

- определена сумма ежемесячного платежа;

– индивидуальный подход и выгодные условия.

Получить консультацию специалистов отдела по работе с задолженностью можно по телефонам:

+380992135950;
+380504908960;
+380675175376.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

Фотофакт