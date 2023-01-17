На «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили должникам о возможности заключать договоры реструктуризации

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напоминает потребителям о возможности заключения договора реструктуризации задолженности, чтобы не накапливать долги за прошлые отопительные периоды и текущий.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

Преимущества договора реструктуризации:

- поэтапная оплата задолженности за тепло; - определена сумма ежемесячного платежа; – индивидуальный подход и выгодные условия.

Получить консультацию специалистов отдела по работе с задолженностью можно по телефонам:

+380992135950;

+380504908960;

+380675175376.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи.