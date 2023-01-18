В мэрии Николаева планируют провести конкурс по аренде «Сказки»: Если выиграет не тот, кто ее отстроил, инвестору вернут деньги

Городские власти Николаева планируют провести конкурс по аренде территории «Сказки», заложив в условия отбора победителя требования, указанные в решении Апелляционного суда, признавшего недействительным договор о передаче детского городка в обслуживание предпринимателю Александру Скрипину. В случае, если победит другой участник, инвестору компенсируют деньги, вложенные в объект.

Об этом в комментарии изданию «НикВести» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Мы примем во внимание все проблемы, которые суд признал неправомерно сделанными. Откорректируем процесс проведения конкурса, проведем независимую оценку, сколько денег уже было вложено — человек, инвестировавший в этот объект, фиксировал все расходы. И если другой человек победит в конкурсе, он просто должен будет компенсировать человеку, который вложил эти средства», - сказал Александр Сенкевич.

На уточняющий вопрос, будет ли в условиях конкурса четко прописана компенсация Александру Скрипину, мэр отметил, что с этим нужно будет «разобраться».

«Нужно будет разобраться, потому что на самом деле все, что инвестировано, все там есть. Его нельзя вынести, это неотъемлемые улучшения. То есть, мы что, будем собирать назад траву или деревья, плитку сдирать назад?», - отметил мэр.

В любом случае, Александр Сенкевич уверен, что управлять «Сказкой» должно частное предприятие, чтобы не тратить средства на этот объект из горбюджета.

«Я считаю, что вместо того, чтобы вкладывать миллионы гривен туда ежегодно из местного бюджета, нужно использовать государственное и частное партнерство, чтобы делать такие объекты лучше», - добавил он.

Напомним, что по итогам конкурса, объявленным в марте 2021-го года, «благоустройством территории и созданием современного пространства для развлечений и отдыха » начал заниматься совладелец ООО «Аттракцион-Инвест» Александр Скрипин. Тогда некоторые депутаты выразили уверенность, что детский городок просто сдали в аренду на 5 лет, фактически бесплатно .

После полугода работ, в конце августа городок «Сказка», после проведенных работ открыли для посетителей. В начале февраля прошлого года хозяйственный суд по иску прокуратуры решил, что Николаевский горсовет незаконно передал в аренду детский городок «Сказка». Через год после этого Апелляционный суд также признал незаконным договор об аренде территории детского городка «Сказка» в Николаеве.