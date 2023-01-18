Саудовская Аравия создает компанию для инвестирования в горнодобывающие активы

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) подписал соглашение с государственной горнодобывающей компанией Ma'aden о создании новой компании.

Об этом сообщает Arab News.

Компания, 51% которой будет владеть Ma'aden, будет инвестировать в горнодобывающие активы во всем мире для обеспечения Саудовской Аравии стратегическим сырьем, в том числе железной рудой, и укреплению позиции страны как звена в глобальной цепочке поставок. Первоначальный капитал новой компании составит $50 млн.

Как отметили в Ma'aden, стратегия нового предприятия «сначала будет заключаться в инвестировании в секторы железной руды, меди, никеля и лития в качестве неоперационного партнера, занимающего позиции миноритарного».

По словам Язида Альхумида, главы инвестиционного отдела MENA в PIF, фонд и добывающая компания объединят большой инвестиционный опыт с глубоким знанием отрасли.

- Новая компания в значительной степени будет способствовать укреплению стратегической позиции Саудовской Аравии как важного звена в глобальной цепочке поставок в соответствии со стратегией PIF относительно дальнейшего развития ключевых отраслей, - отметил он.

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что Саудовская Аравия намерена реализовать три проекта по производству стали стоимостью $9,32 млрд. Правительство страны ведет переговоры с местными и международными инвесторами. Общая производственная мощность новых металлургических предприятий составит около 6,2 млн т.

Крупнейшим в мире покупателем железной руды уже в 2023 году может стать новая государственная компания Китая China Mineral Resources Group (CMRG). Группа консолидирует закупки около 20 крупнейших китайских производителей стали, включая China Baowu Steel Group. CMRG создана в июле 2022 года, чтобы покупать сырье для сталелитейной промышленности Китая, поскольку Пекин усиливает контроль за природными ресурсами, необходимыми для его экономики.