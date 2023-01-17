Маск предстанет перед судом за сообщение об обманчивых планах по Tesla 2018 года, — Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск и его компания Tesla Inc. во вторник предстанут перед судом в рамках рассмотрения дела о мошенничестве с ценными бумагами. Причиной стало его сообщение в Twitter о якобы планах сделать производителя электрокаров Tesla Inc. непубличной компанией.

Об этом сообщает агентство Reuters .

По словам истцов, их обманули заявления Маска 7 августа 2018 в Твиттере об обеспечении финансирования для превращения Tesla в частную компанию.

Да, некоторые истцы купили, а некоторые продали акции Tesla после твитов Маска, а теперь требуют возместить ущерб.

Как известно, после заявления Маска акции компании сначала взлетели, а затем резко упали 17 августа 2018 года после сообщений газеты New York Times о том, что на самом деле финансирование частного предложения о покупке производителя электромобилей «далеко не гарантировано».

Истцы не уточняют сумму ущерба, однако они говорят, что это стоило инвесторам миллиардов долларов. В то же время ответчики, в которые входят семь нынешних и бывших директоров Tesla, не согласны с обвинениями.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларов. Капитал упал главным образом из-за плохих показателей акций Tesla.

После приобретения Twitter Илон Маск должен был разделить свое внимание. Это поставило под угрозу позиции компании Tesla на рынке электромобилей, где ее начали догонять конкуренты. Теперь американским клиентам предлагаются скидки, а производство на заводе в Шанхае сократилось.