На авиабазу в Румынию прибыли натовские самолеты радиолокационного наблюдения: Смогут отслеживать активность авиации рф

Во вторник, 17 января, на авиабазу Отопене возле столицы Румынии Бухареста прибыли натовские самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и обнаружения AWACS.

Как сообщает румынский телеканал PROTV News , три таких самолета смогут получать данные из всей центральной Европы. Они способны обнаруживать вражеские самолеты, корабли или наземную технику на расстоянии до 400 км, обеспечивая защиту от возможных ракетных атак.

На основе информации из радаров AWACS, командование НАТО может направлять в зону возникновения инцидентов истребители или штурмовики.

Прибытие натовских самолетов прокомментировал министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвар.

« Самолеты радиолокационного наблюдения прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать в НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Альянса. В контексте незаконной войны россии против Украины НАТО будет отслеживать военную активность на восточном фланге с помощью самолетов AWACS. Румыния и союзники в безопасности!» – написал он в своем Facebook.

13 января стало известно, что НАТО готовит развертывание самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведение в столице Румынии Бухаресте из-за вторжения россии в Украину. Они будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за российской военной активностью.