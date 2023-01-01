ЕС опередил США по объемам помощи Украине, - Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европа опередила США по объемам помощи Украине. По его словам, общая помощь Киеву со стороны европейских институций и стран ЕС приближается к 50 миллиардам евро.

Об этом сообщает Europa Press.

«Европа должна помочь Украине защитить себя от агрессии, от которой она страдает. Я приложил много усилий, чтобы это стало возможным, чтобы выстроить единство вокруг решений, которые позволили Украине выстоять», - сказал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что Европа предоставила Украине 50 миллиардов евро помощи.

«Это ставит нас на первое место среди стран по объему помощи, предоставляемой Украине, опережая США», - сказал он.

В то же время Боррель настаивал на том, что этой помощи недостаточно, пока Украина продолжает страдать от систематических нападений российской армии, которую он обвинил в попытках уничтожить соседнюю страну.

«Мы должны будем поддерживать Украину и не только в военном плане. Мы должны держать дверь открытой для переговоров, но для мира нужны двое, а для войны – один», - отметил он.

Глава европейской дипломатии также отметил, что ЕС должен быть способен применять «жесткую силу», когда это необходимо, и иметь возможность влиять на международную арену.

«К сожалению, не все думают так, как мы, и некоторые предпочитают силу, а не право. Мы должны иметь возможность на это реагировать», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина получит от ЕС €18 миллиардов помощи – первый транш ожидается на этой неделе.