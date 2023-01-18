Monobank начнет работать в Польше под названием Stereo

Monobank намерен до конца первого квартала 2023 года начать работать в Польше. Там он будет называться Stereo.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, stereo будет направлен как на украинских беженцев в Польше, так и на поляков.

– Мы называемся в Польше очень оригинально: stereo. То есть здесь мы mono, а там – stereo. Stereo будет развиваться так, как развивался mono в Украине, – сказал Гороховский.

У monobank на польском рынке будет местный банк-партнер, название которого Гороховский не сообщил.