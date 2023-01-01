Норвегия нашла большое месторождение газа – это еще один удар по российским топливным интересам

Компания Equinor (Норвегия) с партнерами Wintershall Dea (Германия) и Petoro (Норвегия) открыла крупное месторождение газа Obelix Upflank на шельфе в Норвежском море.

Об этом передает Укринформ.

По оценкам, залежи газового месторождения составляют от 2 млрд до 11 млрд кубометров. Открытие было сделано примерно в 23 километрах к югу от подводной разработки Irpa. Это позволит достаточно быстро ввести месторождение в эксплуатацию.

– Открытие вблизи существующей инфраструктуры требует меньшего объема для коммерческого развития и может быть быстро запущено с низкими выбросами CO2, – отметил старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере Грете Б. Хааланд.

Напомним, что Норвегия после введения санкций против рф стала главным поставщиком газа в Европу. Новые месторождения газа в перспективе могут спасти континент от топливного кризиса. У рф останется еще меньше аргументов, чтобы спекулировать на теме продажи российского газа в Европу.