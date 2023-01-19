В Германии заявили, что больше не зависят от российских энергоносителей

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения россии в Украину.

Об этом министр сообщил в комментарии ВВС.

Линднер заявил, что его страна больше не импортирует энергию напрямую из россии и больше не зависит от российского импорта энергоносителей.

«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоресурсов, но сегодня не от импорта из россии, а от мировых рынков», – сказал он.

Напомним, Германия заключила долгосрочное соглашение с Катаром на поставку газа, чтобы заместить утраченный импорт из россии.