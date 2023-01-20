Ситуация в мировой экономике улучшилась, но остаются риски, - глава МВФ

Ситуация в мировой экономике не так плоха, как ожидалось несколько месяцев назад, но это не значит, что она находится в хорошем состоянии.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

– Инфляция, кажется, начала двигаться в правильном направлении, то есть снижаться, особенно это касается базовой инфляции, – сказала Георгиева.

Она отметила, что положительным фактором для мировой экономики является снятие карантинных ограничений в Китае, которое должно поддержать глобальный рост.

Как положительный для глобальной экономики фактор, она также отметила существенное укрепление рынков труда многих стран. Это, по ее словам, поддержало потребительские расходы и, соответственно, экономику в целом.

- О чем нам следует волноваться? Во-первых, темпы роста экономики в 2,7% нельзя считать выдающимися – это самое слабое повышение ВВП за последние десятилетия, за исключением периода глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19, - сказала Георгиева.

Во-вторых, пока нет определенности относительно того, как будет вести себя инфляция.

– Что если хорошая новость об ускорении роста китайской экономики обусловит скачок цен на нефть и газ, который усилит инфляцию? – отметила она.

Третьим негативным фактором Георгиева назвала ситуацию в связи с военным вторжением россии в Украину, отметив риски, которые это представляет для Европы.