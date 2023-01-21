«Нам не нужны деньги, нам нужны машины и насосы»: Сенкевич предлагает, чтобы иностранные инвесторы сами проводили тендеры

Дания выделит Николаеву 13 миллионов евро помощи. Мэр Николаева Александр Сенкевич просит, чтобы международные инвесторы помогали городу не деньгами, а готовыми проектами.

Об этом Сенкевич сказал на форуме в Давосе.

Мэр рассказал, что помощь Дании пойдет на решение неотложных проблем.

– Мы много говорили о коррупции в Украине. Будет неправдой, если я скажу, что у нас нет коррупции. К примеру, Николаев сотрудничает с Антикоррупционной инициативой Европейского союза в Украине. Мы хотим стать примером сотрудничества с иностранной помощью.

– Мы недавно встретились с министром по делам международного развития Дании. Я говорил, что важно говорить о будущем, но у нас есть неотложные проблемы. И они приняли решение оказать нам помощь в размере 13 миллионов евро. Я сказал ему, что нам не нужны деньги, нам нужны проекты: машины, трубы, насосы. Чтобы они (датские коллеги) сделали по их процедуре закупки и предоставили нам, - пояснил мэр.

Он рассказал, что доверяет процессы иностранцам, потому что в Украине несовершенная система проведения тендеров и есть вероятность, что деньги получит недобросовестный подрядчик.