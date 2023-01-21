Международная коалиция введет две предельные цены на российские нефтепродукты

Страны международной коалиции, введшие предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из рф.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адейем провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, введших ограничения на цену российской нефти морской транспортировки, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для завершения политики ограничения цен на российские нефтепродукты.

Участники встречи согласились с подходом к нефтепродуктам из россии, который предусматривает введение двух предельных цен.

«Одна предельная цена – на нефтепродукты, обычно продающиеся с прибавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена – на продукты, которые продаются со скидкой до цены на сырую нефть, такие как мазут», – сказано в сообщении.

Участники встречи согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.

Также замминистры согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть. С декабря 2022 года она составляет 60 долларов за баррель.

"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после введения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", - говорится в сообщении Минфина США.

Напомним, в 2022 году из-за санкций экспорт российской нефти упал до минимума.