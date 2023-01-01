Французский суд обязал Uber выплатить водителям около 17 миллионов евро

Французский суд обязал компанию Uber выплатить около 17 миллионов евро в качестве компенсации убытков и недополученной заработной платы группе водителей, утверждавших, что с ними должны обращаться как с работниками, а не как с самозанятыми.

Об этом сообщает «Европейская правда » со ссылкой на Reuters .

« Это огромная победа после продолжительной судебной волокиты, которая началась в 2020 году » , - сказал адвокат Стефан Тесье, представлявший интересы 139 водителей, подавших иск в суд по трудовым спорам в Лионе.

Суд решил, что трудовые отношения должны быть квалифицированы как трудовой договор, а это значит, что Uber должен был возместить профессиональные расходы, такие как покупка автомобиля, топливо и сверхурочные.

Компания Uber заявила, что подаст апелляцию, добавив:

« Мы решительно настроены добиться прогресса в вопросе прав работников платформ и убеждены, что верный путь вперед лежит через социальный диалог с представителями водителей » .

Постановление касается только прошлого и не означает, что водители будут обязательно иметь статус работников в будущем, сказал Тйсье.

Вопрос о том, как квалифицировать правовой статус работников на онлайн-платформах в таких секторах как транспортные перевозки или доставка еды обсуждается во многих странах.

Платформы утверждают, что работники независимы и могут выбирать, сколько и когда работать, в то время как работники и профсоюзы часто утверждают, что им должны быть предоставлены те же льготы, что и работникам, поскольку они зависят от платформ, чтобы заработать себе на жизнь.

В 2020 году высший суд Франции впервые признал водительское право Uber считаться работником. Это решение повлияло на бизнес-модель американской компании, потребовав от нее платить больше налогов и предоставлять работникам такие льготы, как оплачиваемый отпуск.

Ранее в этом месяце Uber объявила о заключении знакового соглашения с водителями во Франции, гарантируя минимальную заработную плату в размере 7,65 евро нетто за поездку, что явилось прецедентом после нескольких месяцев переговоров.