В Минобороны назвали манипуляцией материал о закупках питания по завышенным ценам, но просят СБУ провести расследование

Минобороны ответило на информацию в СМИ, что ведомство закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в магазинах, назвав это ложью и манипуляцией и обещает обратиться в СБУ.

Об этом сообшает пресс-служба Минобороны.

«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», - говорится в публикации.

В частности, министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

Министерство обратится в СБУ, чтобы те провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.

Ведомство отметило, что у них нулевая толерантность к коррупции.

Подробности они обнародуют после заседания комитета Рады.

Ранее сообщалось, что Минобороны заключило контракт на питание военнослужащих на ₴13 миллиардов – цены завышены в 2-3 раза.