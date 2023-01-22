На «Николаевводоканале» рассказали, как произвести перерасчет за услуги предприятия тем, кто был в эвакуации

МКП «Николаевводоканал» сообщает, что жители города по возвращении домой по эвакуации могут произвести перерасчет за предоставленные услуги водоснабжения/водоотвода.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- справка, выданая работниками Государственной пограничной службы Украины о том, когда именно выехали за пределы государства и когда вернулись (если вынуждены были эвакуироваться в другую страну);
- документ, подтверждающий отсутствие потребления других коммунальных услуг (электроэнергии или газа).
С соответствующими документам можно обращаться в с понедельника по пятницу в абонентский отдел предприятия.