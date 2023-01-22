Из-за войны Украина ежемесячно недоэкспортирует около 2-3 миллионов тонн продовольствия

С октября украинские порты вынуждены работать менее чем на половину своей мощности, а объемы недопоставок зерновых на мировой рынок оцениваются в 2-3 миллиона тонн ежемесячно.

Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Теlegram.

«С октября украинские порты вынуждены работать менее чем на половину своей мощности, а объемы недопоставок зерновых на мировой рынок оцениваются в 2-3 млн тонн ежемесячно (вместе, ноябрь, декабрь и январь – более 11 миллионов тонн)», - отметил нардеп.

По его словам, сейчас в Босфоре в очереди на инспекцию стоят около 120 судов. Среднее время ожидания – от 2 до 5 недель, в результате чего ущерб для судовладельцев составляет от 30 тысяч долларов за каждый день простоя. Однако попытки россии устроить «голодные игры» не остановят Украину, подчеркнул депутат.

Гетманцев напомнил, что Украина планирует до конца весны обеспечить зерном более пяти миллионов человек в рамках программы Grain from Ukraine, которая призвана предотвратить голод в странах Африки и Азии. В ней уже участвуют уже 30 стран-доноров, которые собрали около 200 млн долларов.

Напомним, министр экономики Свириденко заявила, что Украина намерена расширить «зерновой коридор» экспортом стали.