Заместитель руководителя фракции СН в разгар войны приобрел роскошное поместье в центре Киева всего за ₴10 миллионов

Заместитель руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошное имение. Большое здание с земельным участком в центре Киева официально было оформлено на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом имении.

Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».

Речь идет о большом имении, расположенном на дорогой земле на Печерских холмах у ботанического сада имени Гришко. Народный избранник Халимон фактически стал владельцем элитной недвижимости летом 2022 года.

Примечательно, что сумма сделки составила чуть более 10 миллионов гривен, в то время как аналогичные поместья в том же районе стоят 50-60 миллионов.

Журналисты выяснили, что нардеп по документам не владелец имения, а договор купли-продажи был оформлен на Котеленец Анастасию Николаевну. В сети о женщине практически нет никакой информации, кроме той, что в конце 2021 она защищала диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом. Примечательно, что в том же году в ее собственности появилось 45 земельных участков.

Благодаря источникам в правоохранительных органах журналисты установили, что имение в 2022 году было куплено за 10,3 миллиона гривен, а продавцом выступил архиерей Православной церкви Александр Драбинко. При этом анализ рынка недвижимости показал, что стоимость аналогичных домов составляет 60 миллионов гривен.

Отмечается, что ни Халимон, ни Анастасия Котеленец, на которую была оформлена дорогая недвижимость, отказались давать журналистам комментарий.

Однако согласился общаться с журналистами архиерей Александр Драбинко, который сообщил, что продажей занимался его брат через риэлтора, а кому было продано дом, он не интересовался. По его словам, продать имущество пришлось по значительно сниженной цене, поскольку его никто не хотел брать за цену, которую хотел владелец сначала.

«Там вокруг застройка, а то, что можно было просить 10 лет назад, никто не давал. Полученная цена является коммерческой тайной. А продал слишком дешево, поскольку категорически нужны были деньги, тем более что началась война. Дом потерял свою ценность и даже говорили, что взяли бы его под снос ради земли. Пришел в запущение за годы, поскольку никто в нем не жил и к тому же в нем был пожар. Фактически для проживания его необходимо перерабатывать полностью», - рассказал Драбинко.

Журналисты отмечают, что в договоре купли-продажи указано, что покупатель осмотрел здание. Недостатки или дефекты, препятствующие его использованию по назначению, на момент осмотра обнаружены не были.