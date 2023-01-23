Почти $1 миллиард задонатили украинцы и иностранцы на помощь ВСУ с начала войны

С начала полномасштабной войны в Украине на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 миллиарда гривен. Наибольший вклад (15,8 млрд) был собран на счета НБУ с 24 февраля по 5 мая.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Речь идет о трех фондах: United24, Вернись живым и фонд Притулы. Деньги переводили иностранцы и украинцы.

Так, United 24 за 8 месяцев работы, с мая до декабря, собрал 8,6 млрд грн. 81% от суммы (7 млрд грн) направили на ВСУ. Еще более 1,1 млрд грн (13%) передали на медицинскую помощь и 0,5 млрд грн (6%) — на восстановление страны. Как добавляется, пик донатов на ВСУ пришелся на июль, когда украинцы пожертвовали фонду 2,2 млрд грн.

Фонд «Вернись живым» с 24 февраля собрал уже 5,6 млрд грн. Наибольшую сумму — 1,6 млрд грн — задонатили в марте. После этого ежемесячно фонд в среднем собирал около 350 миллионов гривен.

Фонд Притулы с начала полномасштабной войны собрал почти 4 млрд грн. В октябре за месяц количество пожертвований возросло более чем втрое и достигло 658 миллионов гривен.

Напомним, как украинцы за сутки собрали почти ₴300 миллионов на «Байрактары» для ВСУ.