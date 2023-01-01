Нардепа Халимона, купившего элитный дом в центре Киева в пять раз дешевле рыночной цены, уволят с должности замруководителя фракции СН, - Арахамия

Заместителя руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Павла Халимона уволят с должности из-за того, что в разгар войны он приобрел роскошное поместье в центре Киева в пять раз дешевле рыночной цены.

Об этом сообщил руководитель фракции «СН» Давид Арахамия.

Как известно, Павел Халимон летом 2022 года приобрел большой дом с земельным участком в центре Киева за 10,3 миллиона гривен, хотя недвижимость в этом районе стоит примерно 50-60 миллионов гривен. Официально здание было оформлено на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом имении.

«Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции», - заявил Давид Арахамия.

Также он призвал правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям. В случае, если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание.