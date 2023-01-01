Резников объяснил, что Минобороны не покупает продукты по завышенным ценам – скандал он считает попыткой помешать поставкам западного оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о том, что продукты питания для военных были закуплены с переплатой. По его словам, контракты на питание еще не оплатили, а скандал имеет целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

Свои доказательства Резников представит народным депутатам, НАБУ, ДБР и СБУ. Также он предложит создать следственную комиссию по процессу закупок.

Министр пояснил, что заключили контракты с 8 поставщиками по обеспечению услуги питания. Предоставление услуги осуществляется по принципу «еда ходит за военными». Если постоянное место дислокации десантников во Львове или Житомире, а боевые задания выполняют в Харьковской области или Запорожье - поставщик гарантирует доставку продовольствия везде.

“Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике. То есть в Украине нет «тыловых» или «далеких от линии столкновения» регионов с точки зрения питания военнослужащих… Подчеркну слово «услуги». Минобороны не проводит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи”, - пояснил Резников.

Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 гривен на военнослужащего в сутки. В этом году получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 гривен в сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 гривен. Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%.

Также Резников пояснил, что Минобороны не будет закупать яйца по 17 гривен за штуку. Эта цифра в документе появилась из-за ошибки и 170 гривен стоил не десяток, а килограмм яиц (то есть около двух десятков яиц).

У 7 поставщиков цена на яйца колеблется в диапазоне от 80 до 90,6 гривны за десяток. Это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут.

“В конце декабря 2022 г. Минобороны заключило контракты на обеспечение услуги питания с поставщиками. По итогам заключения контрактов мой профильный заместитель провел совещание, на котором заслушал руководителя соответствующего подразделения. Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю – в конце декабря”, – рассказал министр.

Он пояснил, что де-юре обнародованного в СМИ документа (на основе которого опубликовано расследование о закупке) еще не существует. Ни одной копейки по нему не потратили.

“Заявления, что Минобороны «украло» или «пыталось украсть» миллиарды – это полный бред. Вопрос, который мне в последние дни задавали чаще всего – почему это возникло сейчас? Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна, когда продолжалось уточнение договоренностей”.