Компания «Актив компани», с которой Минобороны заключило контракт на питание на ₴13 миллиардов, объяснила разницу в ценах

В компании ООО «Актив компани», являющейся контрагентом Министерства обороны по предоставлению услуг по обеспечению продуктами питания военнослужащих, отрицают обвинения в завышении цен, а также называют изложенную в СМИ информацию манипулятивной.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы ООО «Актив компани», находящейся в распоряжении Укринформа.

«В последнее время в СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО «Актив компани» как контрагенте Министерства обороны Украины по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО «Актив компани» якобы является «прокладкой», находится по адресу массовой регистрации, имеет уставной капитал в размере всего 1000 грн., реализует продукцию по завышенным ценам. Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО «Актив компани» и Минобороны», - говорится в комментарии.

В частности, в компании заявили, что:

«Во-первых, в штате ООО «Актив компани» официально трудоустроены 187 работников. Во-вторых, во владении ООО «Актив компани» находится более 2000 кв. складских помещений, включая холодильные камеры для хранения скоропортящейся продукции. В-третьих, в распоряжении ООО «Актив компани» находится более 70 специализированных грузовых транспортных средств грузоподъемностью от 5 до 20 т. В-четвертых, из складов ООО «Актив компани» ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 т».

Также в компании добавили, что фактическое местонахождение ООО «Актив компани» не соответствует юридическому адресу, что объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей.

Комментируя изложенные в СМИ обвинения в завышении цен на продукты питания, в частности, стоимость яиц, в ООО «Актив компани» сообщили, что:

«При проведении соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги. Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО «Актив компани» в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн. Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий. В соответствии с порядком применения Каталога продуктов питания, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, входящий в Каталог продуктов, и закупается как одно целое. Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновление) фактически поставленных продуктов питания, в которых истекает срок хранения путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства».

В компании отмечают, что именно по изложенным причинам сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте является «неправильным и манипулятивным». В пресс-службе добавили, что цена на услуги по обеспечению продуктами питания фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного удорожания тех или иных продуктов. А также подчеркнули, что «с даты заключения договора ООО «Актив компани» не реализовало ни одно яйцо по цене 17 грн. Заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ «ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариус», согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн. за шт».

«Хотим отметить, что с начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины со стороны страны-агрессора, Кабинет Министров Украины принял ряд нормативно-правовых актов, которыми, прежде всего, по соображениям безопасности, был утвержден отдельный порядок оборонных закупок на время военного положения. – Речь идет в комментарии. – Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это – более 180 человек.

ООО «Актив компани» обращается в Минобороны Украины, а также к депутатам Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия, гарантирующего сегодня качественные услуги по организации питания тысячам украинских военнослужащих по всей стране».

Вместе с тем ООО «Актив компани» пригласило депутатов профильного оборонного комитета ВР посетить мощности предприятия, убедиться в их наличии и высоком качестве производства.

Также в компании выразили надежду, что «искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и, как следствие, обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны. В противном же случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента», - говорится в комментарии.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова по поводу закупок питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны.