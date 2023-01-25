Польша обратится в ЕС за компенсацией за поставленное Украине оружие

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет просить ЕС о финансовой компенсации за поставленное Украине оружие.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает PAP.

«Конечно, мы также выступим с запросом в ЕС о возврате средств », - сказал Моравецкий.

«Это будет очередной тест доброй воли ЕС. ЕС должен компенсировать эти средства. Надеюсь так и будет», - заявил он.

«В контексте «Леопардов» и предоставления современного снаряжения для обороняющейся Украины Польша снова в авангарде, мы снова организовываем эту помощь, жмем на Германию», - отметил польский премьер.

Как известно, в ЕС в марте 2022 впервые применили инструмент Европейского фонда мира. Его цель - возврат государствам-членам средств за вооружение, поставленное Украине. Фонд несколько раз увеличивали. А в понедельник ЕС принял решение о выделении на вооружение Украины дополнительных 500 млн. евро.