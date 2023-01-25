В мэрии Николаева создали комиссию, которая будет решать вопрос о частичной компенсации расходов ОСМД на генераторы

В мэрии Николаева была создана комиссия по рассмотрению вопросов частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов.

Об этом свидетельствует распоряжение городского головы Николаева Александра Сенкевича, размещенное на сайте горсовета.

Отмечается, что комиссию создали при департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. Ее утвердили в следующем составе:

Председатель комиссии первый заместитель городского головы Виталий Луков, заместитель председателя комиссии - директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета Алла Луцкая, секретарь комиссии - главный специалист отдела реализации проектов департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета Валерия Корчагова.

Члены комиссии: заместитель директора департамента – начальник отдела закупок, планирования и организации деятельности департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета Евгений Лебедь, директор коммунального учреждения Николаевского городского совета «Центр энергоэффективности г. Николаева» Константин Монастырский, и.о. начальника управления жилищного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Владимир Николайчук, председатель правления ОСМД «Зеленый Двор-Северный» (по согласованию)СергейОстапенко.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета утвердили программу, согласно которой ОСМД могут получить компенсацию за приобретенные генераторы до 50%, но не больше 30 тысяч гривен.