В Офисе Президента рассматривают вариант перевести расчеты за алкоголь, табак и топливо в безналичный формат

В рамках разрабатываемой в Офисе Президента налоговой реформы обсуждается полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат.

Об этом заместитель председателя ОП и куратор реформы Ростислав Шурма рассказал на брифинге, передает ЭП.

Он рассказал, что как один из компенсаторов для бюджета в рамках проекта налоговой реформы предусмотрено повышение налогообложения вредного потребления, например табак, алкоголь и ископаемое топливо. Ставки планируют подвести до среднеевропейских уровней.

Важным вопросом является администрирование этих налогов, отметил он, ведь доля нелегального обращения табачных изделий достигает 30%, а для ликероводочной продукции эта цифра может быть еще выше.

– И это очень большая проблема, – добавил Шурма и отметил, что для противодействия этой проблеме планируются два фундаментальных изменения в администрировании налогов.

- Первое – это электронный акциз, – объясняет он.

Таким образом, на пачку сигарет или бутылку алкоголя наносится уникальный QR-код, позволяющий потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и т.д. «Традиционные» акцизные марки, которые клеятся на упаковку, можно подделать или перепечатать.

– Второй концепт – чтобы вся эта система заработала, это перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой, – заявил Шурма и уточнил, что идея еще обсуждается и решение пока не принято.

В качестве примера он привел ситуацию с дефицитом горючего в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на карточные оплаты и оплату через приложения. Через несколько недель все адаптировались, что, говорит Шурма, «позволило полностью обелить оборот топлива, и то же, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем».

Кабинет министров продлил на 2023 год право общин оставлять в местных бюджетах 13,44% от акциза на горючее. Соответствующий механизм отнесения части акциза в местные бюджеты Кабмин утвердил на заседании.