Украина получит от ЕБРР 25 миллионов евро на поддержку агросектора

Европейский банк реконструкции и развития под гарантии Королевства Нидерландов предоставляет 25 миллионов евро для поддержки аграрного бизнеса в Украине и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

«Нидерланды, член-основатель ЕБРР и важный донор в усилиях банка в Украине, предоставляет гарантию, что финансируется на сумму 25 миллионов евро для поддержки частных компаний, работающих в критических отраслях, связанных с аграрной сферой, будь то фермерство или переработка пищевых продуктов, транспортировка или импорт», – говорится в сообщении.

Договоренность о гарантии во вторник, 24 января, в Лондоне подписали заместитель директора иностранных финансовых отношений Министерства финансов Нидерландов Робин Уйтерлинде и управляющий директор ЕБРР Инес Роша.

Напомним, Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 миллионов на срочные нужды.