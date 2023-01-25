В результате скандала вокруг Минобороны контракты на питание пока остались у старых поставщиков

Министерство обороны Украины продлило контракты с поставщиками питания, действовавшие в 2022 году. Контракты с новыми поставщиками сейчас проверяются на предмет завышения цен на питание.

Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

Договоры с новыми поставщиками не были подписаны Государственным казначейством, а значит, не вступили в силу. Идет их проверка. Все восемь договоров проверяются на наличие ошибок разного характера (технического или преднамеренного), а также наличие коррупционных рисков и скрытых схем.

“Перед нами гораздо более сложная и скрытая коррупционная схема, чем кажется на первый взгляд с яйцами. Она имеет заинтересованных и привлеченных и среди поставщиков, и в Минобороны, и в самих Вооруженных силах. Часть проблемы и коррупционных рисков – в самой системе расчета килокалорий в день для бойца. Система в корне должна быть изменена, начиная от прозрачного и реалистичного конкурса бизнеса на поставку продуктов, и заканчивая полноценным питанием военнослужащего со всеми необходимыми витаминами, белками, жирами и углеводами, а не условной кашей-хлебом-луком, так как поставщик не может привезти им самим анонсированные продукты”, – объяснила Бобровская.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

Как известно, скандальное соглашение с поставщиком "Актив компани" на 13 миллиардов гривен от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий. Летом прошлого года у него проводились обыски в рамках уголовного производства по хищениям на поставках амуниции для военных.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова о закупках питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны. 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также потерял свой пост и Хмельницкий.