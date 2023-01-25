В Николаеве исполком горсовета согласовал порядок частичной компенсации стоимости генераторов

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета согласовали порядок частичной компенсации стоимости генераторов для многоквартирных домов.
Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.
Так, для получения средств нужно подать в КУ «Центр энергоэффективности г. Николаева» пакет документов:
- заявление на частичную компенсацию стоимости генератора.
- копии платежных документов, подтверждающих факт приобретения генератора.
- копии документов с указанием технических характеристик электрогенератора, его серийного номера и других заводских маркировок.
- Копии выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц – предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома.
- документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
- документ, подтверждающий взятие приобретенного генератора на баланс юридического лица (собственника).
Также есть требования к электрогенератору, а именно: прибор должен быть закуплен после 1 июня 2022 года, а его мощность должна быть от 3 кВт включительно.
Напомним, что депутаты Николаевского горсовета утвердили программу, согласно которой ОСМД могут получить компенсацию за приобретенные генераторы до 50%, но не больше 30 тысяч гривен.
К тому же, в мэрии Николаева была создана комиссия, которая будет решать вопрос частичной компенсации затрат ОСМД на генераторы.