Городские власти Днепра помогут кафе и ресторанам и снизят арендную плату за летние площадки

Городские власти Днепра вдвое снизят размер платы для ресторанов за размещение летних площадок.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

“Уважаемые предприниматели-рестораторы. Еще задолго до начала полномасштабного вторжения россии мы собирались вместе, были идеи и планы, как сделать наш Днепр гастрономической столицей. Естественно, нам пришлось их отложить”.

“Но в последнее время я получил ваше коллективное обращение о надежде на поддержку города в военное время. Это справедливо, и мы можем это сделать. Итак, уважаемые рестораторы, на грядущий сезон мы вдвое уменьшаем размер платы за расположение ваших летних площадок. Надеюсь, это облегчит вам работу. Снижение соответствующего коэффициента с 0,2 до 0,1 примут на ближайших сессиях горсовета. Это должно облегчить работу кафе и ресторанов и оживить предпринимательскую атмосферу в целом. Если не поможет, то будем и дальше идти вам навстречу”, - сообщил мэр.

Напомним, что в Николаеве был проблемным вопрос летних площадок возле ресторанов и кафе. С одной стороны, бизнесмены занимались самозахватом территории, с другой – не было содействия от городских властей в законном решении этой проблемы.