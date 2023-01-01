В москве оккупант покончил с собой перед возвращением на войну в Украину

В москве в последний день отпуска перед возвращением на фронт в Украину, покончил с собой 25-летний мобилизованный. Он на глазах у матери выбросился из окна квартиры на 10 этаже.

Об этом сообщили на канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Отмечается, что мужчину мобилизовали в октябре прошлого года. Россиянин воевал против украинцев, а в январе ему разрешили уйти в отпуск.

«Михаил уехал домой к маме. В последний день отпуска на глазах у матери он выбросился из окна 10 этажа, потому что не хотел возвращаться на войну из-за того, что он был под постоянным давлением кадыровцев», – говорится в сообщении.

Женщина вызвала полицию и скорую, но россиянину помочь не удалось. По ее словам, сын сильно пьянствовал, жаловался на панические атаки и не хотел возвращаться на фронт.

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