После согласия Германии передать Украине танки Leopard, акции производителя выросли в 2,5 раза

Решение Германии отправить в Украину тяжелые танки Leopard, подняло акции ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall до рекордного уровня.

Об этом сообщает Голос Америки.

Говорится, что исполнительный директор Rheinmetall улучшил среднесрочный прогноз продаж группы на фоне ожиданий поступлений.

Стоимость производителя танков, боеприпасов и другой военной техники оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

«Я думаю о том, что может сделать оружие. Но я также думаю о том, что может произойти, когда у вас нет оружия. Вы можете увидеть это прямо сейчас в Украине», - сказал глава Rheinmetall Паппергер.

Аналитики Stifel Equity Research оценивают, что поставки Leopard могут принести Rheinmetall от 300 до 350 миллионов евро продаж в этом и в следующем году.

Также по оценкам брокерской компании, продажи боеприпасов могут повысить основную прибыль Rheinmetall на 32 миллиона евро ежемесячно. Таким образом, месячная прибыль группы может быть повышена вдвое.

Напомним, что 25 января Германия все-таки согласилась передать Украине танки Leopard 2 и позволила реэкспорт другим странам.