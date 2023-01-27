Минобороны подало иск на полмиллиарда против поставщика сухпаев в ВСУ

Министерство обороны подало в суд исковое заявление с требованием взыскать 476 миллионов гривен с компании Танос Текнолоджи.

Об этом пишет Лига.net.

Министерство еще в марте заплатило подрядчику за будущую поставку сухпаев (MRE) для питания личного состава воинских частей Вооруженных Сил Украины. По состоянию на декабрь (время подачи иска) взятые на себя обязательства компания не выполнила.

В рамках обеспечения иска суд наложил арест на банковские счета Танос Текнолоджи в пределах суммы исковых требований.

В другом судебном решении со ссылкой на одного из заместителей министра обороны сообщается, что в течение марта-апреля 2022 года ООО Танос Текнолоджи осуществлялось поставка критических товаров для нужд ВСУ, таких как средства индивидуальной защиты и индивидуальные рационы питания. По состоянию на 10 мая в полном объеме было выполнено три контракта, еще четыре – выполнены частично.

В компании говорят, что выполнение контрактов приостановлено из-за ареста счетов, поэтому она не может завершить взятые на себя обязательства по поставке критических товаров для нужд ВСУ в полном объеме. По ее оценкам, контракты были выполнены на 78,5%.